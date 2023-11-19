Главные анонсы 20–26 ноября

20 ноября, понедельник

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во главе российской делегации посетит Пекин, где проведет заседание межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

В Волгограде состоится товарищеский матч сборной России по футболу против команды Кубы.

21 ноября, вторник

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным двухдневным визитом.

В Москве пройдет международная конференция СПЧ при президенте РФ, приуроченная к 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Приглашены представители 60 стран.

Замоскворецкий суд рассмотрит иск главного редактора «Новой газеты» лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан в РФ иноагентом) о признании незаконным решения Минюста о его внесении в реестр иностранных агентов.

22 ноября, среда

В Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Индия проведет виртуальный саммит G20.

23 ноября, четверг

В Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участие в саммите примет президент РФ Владимир Путин.

24 ноября, пятница

Вице-премьер РФ Александр Новак примет участие в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции, которое пройдет в Анкаре.

В Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают работу российские визовые центры.

В Таллине административный суд огласит решение по жалобе российского сервиса «Яндекс Такси» на правительство Эстонии, по решению которого с апреля 2022 года компании запретили работать в стране.

25 ноября, суббота

Состоится конференция стран ОПЕК.

26 ноября, воскресенье

Туроператор Tez Tour прекращает полетную программу в Египет на блоках чартерных рейсов авиакомпании Red Wings.

В Вене запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.