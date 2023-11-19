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Коммерсантъ FM
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Bayer оштрафована на $1,5 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд штата Миссури в Джефферсон-Сити оштрафовал Bayer на $1,5 млрд, что стало одним из крупнейших корпоративных штрафов в США в текущем году, сообщает Bloomberg.

Суд удовлетворил иск трех клиентов американской компании Monsanto, которую Bayer выкупила в 2016 году. Однако с 2018 года против Monsanto стали один за другим поступать иски в связи с ее гербицидом Roundup, который, по заверениям истцов, вреден для здоровья и может вызывать раковые заболевания. Ответчиком по этим искам автоматически стала Bayer.

В 2020 году Bayer урегулировала большинство таких исков — около 100 тыс., согласившись заплатить почти $11 млрд. При этом около 40 тыс. исков к компании все еще находятся в процессе рассмотрения.

Присяжные заседатели в суде Джефферсон-Сити присудили Джеймсу Дрегеру, Валори Гюнтер и Дэну Андерсону в общей сложности $61,1 млн фактического ущерба и по $500 млн каждому в качестве штрафных санкций против компании. Они заявляли, что в течение многих лет использовали Roundup на своих газонах и в садах, что вызвало у них лимфосаркому.

В Bayer заявили, что, по их мнению, американские судьи позволили бывшим пользователям Roundup неверно толковать нормативные решения, регулирующие безопасность продукта, что привело к череде побед истцов. «У нас есть веские аргументы, чтобы добиться отмены недавних необоснованных вердиктов»,— заявил представитель компании.

Кирилл Сарханянц

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