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Ссора школьников закончилась убийством

В Красноярском крае мальчик зарубил приятеля топором

В Красноярском крае 12-летний мальчик сознался в убийстве одноклассника, тело которого было обнаружено в речке Мазулька города Ачинска. Сверстника, который пожелал смерти матери школьника, запрещавшей им общаться, он ударил топором по голове, на садовой тачке вывез тело к реке и сбросил в воду, после чего замыл следы крови в доме. Пятиклассник подтвердил показания на следственном эксперименте и показал место, где спрятал топор.

Дома у подозреваемого подростка нашли вещи убитого одноклассника

Дома у подозреваемого подростка нашли вещи убитого одноклассника

Фото: Кадр из видео Следственного комитета РФ

Дома у подозреваемого подростка нашли вещи убитого одноклассника

Фото: Кадр из видео Следственного комитета РФ

В городе Ачинске 12-летний школьник признался, что зарубил одноклассника топором в ходе ссоры. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю. По сообщению ведомства, в пятницу, 17 ноября, в полицию Ачинска с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать: днем ранее сын-пятиклассник Дима ушел с уроков, но домой так и не вернулся, самостоятельные поиски не принесли успеха.

На розыск мальчика были брошены значительные силы полиции. В субботу тело нашли в городской речке Мазульке. На голове погибшего имелась глубокая рана, предположительно от удара топором. Правоохранители возбудили уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Вскоре сыщики вышли на подозреваемого. Им оказался 12-летний Антон, одноклассник погибшего мальчика.

Он проживает в частном доме рядом с местом обнаружения тела. В доме в одной из комнат криминалисты нашли окровавленную одежду подозреваемого, в хозяйственной постройке дома был обнаружен рюкзак погибшего. Пятна бурого цвета следователи нашли на садовой тележке.

По информации источников «Ъ», мальчик сначала долго плакал, а потом сознался в убийстве приятеля. По его словам, 17 ноября одноклассник пришел к нему в гости, взрослых в это время дома не было. Во время беседы Дима якобы пожелал смерти матери мальчика, которая была против их дружбы.

Между одноклассниками произошла ссора, которая переросла в драку. Антон взял в сенях топор и ударил им Диму по голове.

После этого он вынес тело приятеля в огород, погрузил в тачку, вывез к реке и сбросил в воду. Пятиклассник подтвердил показания на следственном эксперименте. Кроме того, он указал место, куда спрятал орудие убийства: топор он забросил на крышу дома, где его и изъяли следователи.

Отметим, что на причастность к преступлению правоохранители проверяли отчима подозреваемого. Но ходе разбирательства было установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился на работе. Это засвидетельствовали многочисленные сослуживцы, кроме того, полиграф подтвердил непричастность мужчины к убийству.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с инцидентом в Ачинске и поставила на контроль ход следствия. «Прокуратура установит причины и условия произошедшего, даст оценку деятельности органов системы профилактики»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

По сведениям «Ъ», сейчас мальчик находится в Центре социальной помощи семье и детям Ачинска. Поскольку он не достиг 14-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности, дело будет закрыто.

Константин Воронов, Новосибирск

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