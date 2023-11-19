Губернатор Беглов рассказал о рекордном числе плательщиков НДФЛ в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирована самая высокая за всю историю численность плательщиков НДФЛ — более 4 миллионов. Об этом 19 ноября сообщил губернатор города Александр Беглов в своем обращении, посвященном Дню профсоюзного работника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также в своем приветствии градоначальник отметил, что средняя номинальная заработная плата в Петербурге превысила 91 тысячу рублей. «У нас один из самых низких в стране уровней безработицы. За год число безработных снизилось на четверть»,— заявил господин Беглов.

Он подчеркнул, что «всех этих успехов мы добились благодаря нашей совместной слаженной работе с профсоюзами работодателями».

День профсоюзного работника был установлен в России в память о создании 118 лет назад Центрального бюро Санкт-Петербургских профессиональных рабочих союзов. В настоящий момент традиции этого первого в России объединения, взявшего на себя отстаивание интересов людей труда, продолжает крупнейшая на Северо-Западе России организация — Ленинградская федерация профсоюзов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в бюджет Санкт-Петербурга по состоянию на 1 ноября поступило 944 млрд рублей, что соответствует 90% от годового плана. Собственные доходы городской казны при этом составили 911,1 млрд рублей. В Смольном подсчитали, что 73% от суммы собственных доходов — это поступления от платежей по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В абсолютных цифрах это 664,5 млрд рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте