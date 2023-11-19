Маск пообещал передать 25% акций xAI инвесторам X Corp

Бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X (экс-Twittter), что 25% акций компании xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта, будут владеть инвесторы X Corp. Других подробностей господин Маск не привел.

Компания xAI была создана бизнесменом в июле 2023 года. На ее сайте говорится, что компания не входит в X Corp, но намерена тесно работать с X и Tesla. На сайте также сообщается, что миссия xAI заключается в получении знаний о Вселенной. В апреле газета Financial Times писала о планах Илона Маска запустить новый стартап в области искусственного интеллекта в качестве конкурента OpenAI — разработчика ChatGPT и DALL-E.