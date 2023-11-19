В Ачинске 12-летний подросток убил одноклассника топором и сбросил тело в реку

В городе Ачинске Красноярского края 12-летний подросток был убит топором, его тело обнаружили в реке Мазулька недалеко от предполагаемого места убийства. Согласно сообщению регионального СК, фигурантами дела об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) стали одноклассник убитого, а также отчим одноклассника.

17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее сын не вернулся из школы. На следующий день в ходе оперативно-разыскных мероприятий тело подростка было обнаружено в реке с признаками насильственной смерти.

Следствие считает, что 17 ноября между мальчиками завязался конфликт, в ходе которого погибший «оскорбительно выражался» в адрес сверстника. «Подросток взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду»,— сообщили в СК по Красноярскому краю.

В сообщении ведомства отмечается, что в доме подозреваемого, находящемся неподалеку от реки, обнаружены следы крови, предметы одежды убитого со следами крови, а а также обнаружена тележка « со следами вещества бурого цвета». По данным Telegram-канала Baza, конфликт между мальчиками начался из-за того, что погибший оскорблял мать одноклассника.

Полина Мотызлевская