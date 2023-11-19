В Киевской области поврежден объект инфраструктуры после ночной атаки дронов

В Киевской области после ночной атаки поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Какой именно объект получил повреждения, он не уточнил. Агентство Reuters сообщает, что в результате ночной атаки дронов на ряд украинских регионов без электричества остались порядка 400 населенных пунктов.

«В ходе атаки дронов "Шахедов" был поврежден объект инфраструктуры, там произошел пожар. Никто из людей не пострадал, экстренные службы сейчас работают на месте событий. Атака была продолжительной, воздушная тревога длилась более пяти часов»,— написал господин Кравченко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что уже сегодня поврежденный инфраструктурный объект будет полностью восстановлен и продолжит работу.

По данным Reuters, российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. Атака привела к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов