На Советском проспекте в Петербурге начали строить школу с двумя бассейнами

На Советском проспекте в Санкт-Петербурге началось строительство школы, рассчитанной на 66 классов. Школа станет одной из самых крупных в Невском районе, сообщила «Фонтанка».

Школа на 1650 учеников будет построена в ЖК «Невские паруса» девелопером Setl Group. Ввести ее в эксплуатацию планируют в IV квартале 2024 года.

Здание школы будет четырехэтажным. Кроме кабинетов для уроков, в нем предусмотрены мастерские для шитья, кулинарии и домоводства. Библиотека площадью почти 1 тыс. кв. м займет несколько этажей здания. В ней будет работать фонд открытого хранения и литературный кружок.

Спортивный блок школы будет включать два бассейна, три зала, футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола. Для творческих занятий спроектирован актовый зал с эстрадой и примерочными.

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