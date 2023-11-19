В Воронеже на проспект Революции планируют вернуть Михайловские часы

На проспекте Революции около дома №47 в Воронеже в 2024 году планируется поставить Михайловские часы — беседка с часами стояла в конце XIX века у часового магазина купца Николая Михайлова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Вадим Кстенин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По его словам, на неделе он провел рабочую встречу, после которой появилась «полная уверенность», что часы будут установлены. «У нас есть и ответственный бизнес, который в качестве подарка городу готов профинансировать этот интересный проект, и компания, которая в состоянии выполнить эту непростую работу. Пока мы договорились не называть имен и названий, но обязательно это сделаем позже», — написал Вадим Кстенин.

Мэр отметил, что идея появления беседки появилась у «неравнодушной общественности» в процессе предпроектной подготовки к благоустройству проспекта. «Архитектор Владимир Чесноков выполнил важную работу — подготовил подробные эскизы с размерами. Сейчас у нас есть и трехмерная модель объекта, а над часовым механизмом еще предстоит потрудиться», — добавил он.

По словам Вадима Кстенина, арт-объект будет не деревянным, как в XIX веке, а чугунным. Высота беседки со шпилем будет чуть более 7 м, а ширина — около 2 м. Беседка будет располагаться «примерно в том же месте, где и стояла».

Мэр отметил, что проект будет реализован уже после завершения основных работ по благоустройству проспекта. В апреле 2021 года контракт на обновление улицы за 521,3 млн руб. получила структура «Россетей» «Воронежэнерго». В компании интерес к проекту объясняли, в первую очередь, возможностью «убрать с опор на проспекте провода в кабельную канализацию». Завершение работы было намечено к ноябрю 2023 года.

В середине ноября на заседании координационного совета по туризму в мэрии снова обсудили идею временного перекрытия проспекта для автомобилей и перевода его в «пешеходный режим». На этот раз было предложено запрещать проезд машин раз в месяц на выходные и «аккуратно приучать [горожан] к этому».

Подробнее о благоустройстве главной улицы Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Энергетики вышли на проспект».

Александр Прытков

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