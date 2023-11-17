Мэрия Воронежа изучает возможность сделать проспект Революции пешеходным

На заседании координационного совета по туризму в мэрии Воронежа снова обсудили идею временного перекрытия проспекта Революции для автомобилей и перевода главной улицы города в «пешеходный режим». Поступило предложение запрещать проезд машин раз в месяц на выходные и «аккуратно приучать [горожан] к этому». Об этом сообщил присутствовавший на заседании воронежский бизнесмен Сергей Слабунов в своем Telegram-канале.

Руководитель городского управления информации Никита Чеботарев заявил, что мэрия не отказывается от идеи «пешеходного проспекта Революции», поступившей от «неравнодушной общественности» не менее двух лет назад. Однако вопрос с доступом жителей проспекта к своим домам до сих пор не решен, предложений по этому поводу от активистов не поступало.

«Пока нет конкретных организационных и технических решений проблемы доступа граждан, проживающих на проспекте, к своим домам. "Пешеходный проспект" в определенные дни теплого времени года — тема, которую мэр Вадим Кстенин с повестки не снимает, "профильники" продолжают работать над ее воплощением в жизнь. В случае принятия окончательных решений об этом будет сообщено дополнительно, как и о тех мероприятиях, которые могут быть реализованы»,— заключил господин Чеботарев.

В апреле 2021 года компания «Воронежэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») получила в результате открытого аукциона контракт на благоустройство проспекта Революции за 521,3 млн руб. Тогда в компании интерес к проекту объясняли, в первую очередь, возможностью «убрать с опор на проспекте провода в кабельную канализацию». Было заявлено, что работы завершатся 1 ноября 2023 года.

Подробнее о том, как филиал «Россети Центр» получил этот контракт, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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