«Зенит» проиграл «Нефтчи» в товарищеском матче в Баку

Во время перерыва в чемпионате России петербургский «Зенит» провел товарищеский матч в Баку против местного клуба «Нефтчи». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В составе команды из Петербурга единственный мяч на 57-й минуте встрече забил бразильский полузащитник Ду Кейрос. У «Нефтчи» дубль на счету бывшего игрока московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Резиуана Мирзова (9-я и 62-я минуты).

В первом тайме из-за травмы замена потребовалась полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Он покинул поле на 35-й минуте.

Следующий матч в рамках Российской премьер-лиги сине-бело-голубые проведут на «Газпром Арене» 25 ноября против ФК «Сочи».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте