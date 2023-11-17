«Советский Моцарт», черно-белый «Медведь», «Круговорот» Растеряева и «Страсти по Меркьюри»

Ко второй половине ноября культурная жизнь в Петербурге окончательно набирает свои обороты. В ближайшие выходные и на следующей неделе жителей и гостей города ожидают сразу несколько театральных премьер, концертов классической и современной музыки, а также необычных выставок, две из которых пройдут в Эрмитаже. Что интересного в эти дни будет в Северной столице, читайте в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Султанша, пьющая кофе Карл (Шарль-Андре) Ванлоо (1705–1765) Франция, 1755 г. Холст, масло

Фото: Государственный Эрмитаж, 2023 Султанша, пьющая кофе Карл (Шарль-Андре) Ванлоо (1705–1765) Франция, 1755 г. Холст, масло

Фото: Государственный Эрмитаж, 2023

Накануне, 16 ноября, в Арапском зале Зимнего дворца (Государственный Эрмитаж) начала работу выставка «Аромат Босфора», приуроченная к столетию образования Турецкой Республики. Экспозиция под таким метафорическим названием дает возможность взглянуть на жизнь Османской Турции через предметы прикладного искусства, образ или функция которых неотделимы от понятия аромата — серебряные ароматники и курильницы из собрания Екатерины II, расписная керамика и фрагменты роскошных тканей, предметы, связанные с турецким досугом и стилем жизни: банными традициями, кофейными церемониями и курением табака. Дополняют экспозицию произведения европейских и османских художников XVI–XIX веков. Большая часть предметов показывается впервые.

Куратором и автором концепции выставки выступила старший научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа Марина Гаврилова. Посетить выставку можно будет до 28 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андреа Мантенья (1431–1506) Битва морских божеств (правая половина) 1470-е гг. Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж Андреа Мантенья (1431–1506) Битва морских божеств (правая половина) 1470-е гг. Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

18 ноября в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа откроется выставка «Формулы Андреа Мантеньи. Северо-итальянская графика и возрождение Античности». В экспозиции представлено более 250 памятников гравюры и рисунка, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (резных камней, керамики, фрагментов доспеха). В центре внимания — семь собственноручных гравюр Андреа Мантеньи, одного из самых важных мастеров Раннего Возрождения. Это листы «Положение во гроб», «Христос между святыми Андреем и Лонгином», две половины «Битвы морских божеств», «Богоматерь с младенцем» и парные гравюры «Вакханалия с Силеном» и «Вакханалия с винной бочкой».

Куратор выставки — научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Любава Чистова. Представлены работы из коллекции Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Москва), Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки.

В течение двух ближайших дней, 17–18 ноября, в пространстве «Севкабель Порт» будет работать выставка «Очевидная юность». Экспозиция, название которой организаторы объяснили, скорее, шуткой, погружает посетителей в мифологию образов и ассоциации юности.

«Мы думаем о том, как позаботиться о себе, найти опору и смысл в ускользающей реальности. Познакомиться со своим творчеством заново, переосмысляя его в контексте внешнего. Собирая эту выставку, мы искали опору друг в друге. У каждого участника — свое представление о взаимодействии через искусство, но нас объединяет подход к нему: остроумие, эмпатия и любовь к миру, которое мы всеми силами хотим сохранить»,— говорят кураторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль Насти Быцань по пьесе Александра Ремеза «Местные»

Фото: «Севкабель Порт» Спектакль Насти Быцань по пьесе Александра Ремеза «Местные»

Фото: «Севкабель Порт»

В те же сроки, 17 и 18 ноября, в «Севкабель Порту» покажут спектакль Насти Быцань по пьесе Александра Ремеза «Местные». Автор — практически забытый советский драматург, который остался почти незамеченным в российском театре.

По сюжету студенты во времена Советского Союза едут на картошку и весело проводят там время, знакомятся друг с другом и познают все прелести взрослой жизни. Но одно совершенное преступление переломит их судьбы. Как хорошие ребята могут превратиться в настоящих зверей? Откуда вообще в людях берется тяга к уничтожению и разрушению? И возможно ли это разрушение оправдать хоть чем-то? Вместе со зрителями авторы спектакля попытаются найти ответы на эти вопросы. В ролях: Женя Санников, Настя Грибова, Фрол, Иван Солнцев, Илья Якубовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр Impulse orchestra

Фото: «Колизей-Арена» Оркестр Impulse orchestra

Фото: «Колизей-Арена»

В субботу, 18 ноября, в концертном зале «Колизей-Арена» (Невский проспект, 100) пройдет концерт под названием «Вселенная Властелина колец», на котором прозвучит музыка Говарда Шора из знаменитой кинотрилогии, получившей 30 номинаций и 17 премий «Оскар», в исполнении Санкт-Петербургского Impulse Orchestra.

Этот музыкальный коллектив был создан в 2018 году, объединив ведущих профессиональных музыкантов Северной столицы. За плечами творческого коллектива не один десяток успешных выступлений — от Большого зала Филармонии до небольших концертных площадок. Широкий диапазон оркестра включает в себя как исполнение мировой классики, так и популярной музыки. Исполнение музыки во «Вселенной Властелина колец» будет сопровождаться кадрами из кинотрилогии. Дирижер — лауреат международных конкурсов Игорь Томашевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой зал Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Большой зал Санкт-Петербургской филармонии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

18 ноября в Большом зале Петербургской филармонии состоится концерт заслуженного коллектива России под управлением Александра Рудина. Первый абонемент в этом концертном сезоне будет посвящен памяти бывшего художественного руководителя филармонии, маэстро Юрия Темирканова, скончавшегося 2 ноября 2023 года.

Абонемент «Оркестр Юрия Темирканова», объединивший шесть концертов прославленного коллектива, продолжится программой из музыки двух великих венских классиков: Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена. За пультом — народный артист России Александр Рудин, солистка — Элисо Вирсаладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-концерт «Дунаевский — гала, или Советский Моцарт»

Фото: Мария Ковалева Спектакль-концерт «Дунаевский — гала, или Советский Моцарт»

Фото: Мария Ковалева

19 ноября Театр музыкальной комедии приглашает на спектакль-концерт под названием «Дунаевский — гала, или Советский Моцарт». Это музыкальное путешествие по творчеству Исаака Дунаевского, которого принято называть создателем жанра советской музыкальной кинокомедии. В содружестве с режиссером Григорием Александровым он подарил отечественному кино такие шлягеры из фильмов, как «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» и другие. Интересно, что в 1929 году, когда в Ленинграде был создан Театр музыкальной комедии, Дунаевский возглавлял музыкальную часть ленинградского «Мюзик-Холла», который располагался в особняке, ставшем впоследствии домом музкомедии и в котором театр находится сегодня.

На концерте прозвучат фрагменты знаменитых оперетт Исаака Дунаевского, в разные годы с успехом шедших на лучших театральных сценах страны: «Белая акация», «Женихи», «Вольный ветер», «Дороги к счастью», «Сын клоуна», а также попурри из всеми любимых песен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Медведь» на малой сцене ТЮЗа имени Брянцева

Фото: ТЮЗ имени Брянцева Сцена из спектакля «Медведь» на малой сцене ТЮЗа имени Брянцева

Фото: ТЮЗ имени Брянцева

21 ноября на малой сцене ТЮЗа им. Брянцева состоится премьера спектакля «Медведь» по знаменитой комедии А. П. Чехова в постановке молодого режиссера Ильи Архипова, уже известного рядом постановок для взрослых и детей в Театре эстрады им. А. Райкина. Жанр спектакля — «черно-белый водевиль». Чеховский сюжет раскроется во всем многообразии, свойственном автору тонкого юмора, оригинальных режиссерских решений и музыкальных находок. В ролях: Екатерина Бездель, Дмитрий Ткаченко, Владимир Чернышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Бал воров» в Театре музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла «Бал воров» в Театре музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

23 ноября в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл «Бал воров». Действие происходит на классическом французском курорте в середине XX века. Зрителям обещают много юмора, эффектных эпизодов, интриг и неожиданный финал. Сами создатели спектакля обозначили его жанр как «музыкальное мошенничество в двух действиях». Постановщик — Александр Пантыкин. Премьера состоялась 21 марта 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Орган. TOP 10. Величайшие сочинения» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Орган. TOP 10. Величайшие сочинения» в Петрикирхе

Фото: Amadeus Concerts

24 ноября в Петрикирхе (Невский проспект, 22–24) дадут концерт «Орган. Топ-10. Величайшие сочинения». Amadeus Concerts вновь предлагает петербуржцам и гостям города необычный музыкальный формат. На этот раз вниманию публики будут представлены десять, возможно, величайших органных произведений всех времен. Как считают организаторы, подготовленный ими концерт — это прекрасный повод познакомиться с органной музыкой. Но даже завсегдатаи таких вечеров не будут чувствовать себя здесь чужими, так как программа рассчитана и на музыкальных «гурмэ», пообещали в Amadeus Concerts.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Меги Гогитидзе

Фото: клуб «Космонавт» Певица Меги Гогитидзе

Фото: клуб «Космонавт»

Также в следующую пятницу, 24 ноября, в клубе «Космонавт» (Бронницкая улица, 24) выступит самобытная грузинская вокалистка Меги Гогитидзе, которую называют «неформатным явлением в современном музыкальном мире». Певица обладает особым бархатным тембром и создает собственный неповторимый стиль: микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Музыку и тексты она пишет сама или иногда обращается к творчеству любимых поэтов: Важи Пшавелы, Терентия Гранели, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой. На концерте в Петербурге Меги Гогитидзе исполнит песни на русском и грузинском языках: «Солнце», «Бабочки», Vici Daggale, Sapehurebi, Nu Geshinia и другие хиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Игорь Растеряев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Музыкант Игорь Растеряев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

25 ноября в клубе Sound (Кожевенная линия, 40Б) состоится презентация нового альбома Игоря Растеряева «Круговорот». По словам музыканта, символическое название долгожданной пластинки максимально точно отражает концепцию этой очень непростой, но важной для него работы. Новые песни были написаны Игорем за год и образуют цельную историю, объединенную общим контекстом и единой философией. Всего в «Круговорот» вошло 11 созвучных по смыслу композиций, одну из которых — «Вахта» — зрители уже могли слышать на концертах. Слушателей ждут откровенные авторские размышления и проникновенная лирика под звучный аккомпанемент гармошки.

В тот же день, 25 ноября, на «Газпром Арене» в рамках 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» сыграет домашний матч против ФК «Сочи». Команда Сергея Семака по-прежнему отстает на два очка от лидирующего «Краснодара» и в случае победы при определенных раскладах может вновь возглавить турнирную таблицу. Сочинцы же занимают в ней последнее место и решают совсем другие задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Легенды Ретро FM» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Фото: «Ретро FM» Концерт «Легенды Ретро FM» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Фото: «Ретро FM»

26 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет традиционный концерт «Легенды Ретро FM» с участием культовых зарубежных и отечественных артистов. Международный музыкальный фестиваль объединит звезд 1970-х, 1980-х и 1990-х и их российских поклонников. В масштабном мероприятии примут участие Pupo, Arabesque, Таня Буланова, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Lian Ross, Игорь Корнелюк, «Русский размер», Plazma, Александр Айвазов и другие. Также радиостанция готовит для гостей несколько сюрпризов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри. Remastered»

Фото: ДК им. Ленсовета Рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри. Remastered»

Фото: ДК им. Ленсовета

Завершает нашу еженедельную культурную подборку анонс премьеры рок-мюзикла «Страсти по Меркьюри. Remastered» по пьесе Александра Лакмана. Событие состоится 26 ноября в ДК им. Ленсовета (Каменноостровский проспект, 42). По сюжету молодой амбициозный журналист, исследовавший творчество великого музыканта, пишет о нем отнюдь не хвалебные статьи, отравляя жизнь не только Фредди, но и его друзьям. Приходит отмщение: журналиста со скандалом увольняют, после он попадает под автобус... Но на этом его испытания не заканчиваются: очнувшись, он понимает, что находится в некоем измерении, переходном пространстве, где всем правит загадочная Богиня Судьбы и где все посвящено Фредди Меркьюри. Богиня дает журналисту шанс совершить невозможное и начать все сначала, помогает ему поверить в себя и превращает в самого Фредди Меркьюри, чтобы он стал знаменитым кумиром миллионов и почувствовал, что такое всемирная слава. Но за это нужно будет заплатить очень дорогую цену.

Два с половиной часа завораживающих сцен, неожиданных поворотов сюжета, яркая актерская игра и зажигательные танцы в исполнении балета Freddie Stars под незабываемую музыку группы Queen. В ролях: Александр Гребенщиков, Андрей Чуманов, Светлана Вильгельм и другие.

Подготовили Наталья Ширнина, Андрей Цедрик