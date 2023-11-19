В Курске минимум 90 домов остались без тепла и горячей воды до конца дня

Специалисты курского филиала «Квадры» приступили к ремонту участка теплосети на проспекте Хрущева в Курске. Об этом сообщили в компании.

Ремонт потребовался в связи с высоким расходом подпиточной воды. «Квадра» решила оперативно провести замену участка.

На время работ — предварительно до 20:00 — приостановлена подача горячей воды и отопления минимум в 90 домах.

По данным «Квадры», воды и тепла не будет по следующим адресам:

улица 50 лет Октября, 96, 96а;

улица Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28;

проспект Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 21а, 4, 26, 12, 22;

улица Бойцов 9-й дивизии, 185;

бульвр Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

улица Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица Мыльникова, 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 9, 9а, 8, 8а;

проспект Плевицкой, 1, 3, 5.

Также тепла и воды не будет на проспекте Клыкова. «Квадра» не уточнила, сколько домов попадает под отключение.

UPD. В региональном главе МЧС уточнили, что в зону отключения попали 163 многоэтажных дома с общим числом жителей 43,7 тыс. человек, а также девять социально-значимых объекта. Планируемое время завершения работ и восстановления теплоснабжения увеличилось до 24:00 19 ноября.

Накануне компания завершила ремонт тепломагистрали на улице Энгельса. Из-за порыва в Курске без тепла временно оставались 92 дома.

Александр Прытков

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