«Квадра» ликвидировала аварию, потребовавшую отключения тепла в 92 домах Курска

«Квадра» завершила ремонт тепломагистрали на улице Энгельса в Курске: для ликвидации обнаруженного там порыва потребовалось временное отключение от тепла 92 домов. Об этом сообщили в мэрии. «На то, чтобы восстановить штатный режим работы теплосетей, потребуется около трех часов, после чего жилищно-эксплуатационные организации смогут приступить к подключению домов к центральной системе теплоснабжения»,— говорится в сообщении.

Устранение повреждений на участке первой тепломагистрали ТЭЦ-1 велось с девяти вечера 17 ноября. Под отключение попали отдельные дома на улицах Энгельса, Дзержинского, Пионеров, Овечкина, Чумаковской, Красной Армии, Дружининской, Белинского, Щепкина, Советской, Сумской, Энгельса, Моковской и других.

Олег Мухин

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