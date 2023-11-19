Иордания отказалась вводить миротворцев в сектор Газа после окончания войны

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в ходе конференции по региональной безопасности в Бахрейне заявил, что арабские страны не станут вводить войска в сектор Газа для обеспечения безопасности после окончания войны палестинского движения «Хамас» с Израилем. Господин ас-Сафади также заявил, что не понимает, как Израиль планирует достичь цели по уничтожению боевиков.

«Людей убивают изо дня в день, а потом мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет»,— сказал Айман вс-Сафади. Его слова приводит газета The New York Times.

«Израиль заявляет, что хочет уничтожить ''Хамас''. Здесь много военных, я просто не понимаю, как можно реализовать эту цель»,— заявил Айман ас-Сафади в ходе конференции (цитата по Reuters).

The New York Times отмечает, что несколько западных чиновников ранее выдвигали идею: ввести миротворческие силы с участием арабских стран после окончания войны «Хамаса» с Израилем. В начале ноября старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявлял о намерении израильской армии оставить в секторе Газа силы безопасности для демилитаризации анклава.