«Мисс Вселенной» впервые стала девушка из Никарагуа

В Сальвадоре прошел финал конкурса «Мисс Вселенная-2023». Главную корону надели на голову девушки, которая представляла Никарагуа, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мисс Вселенная Шейннис Паласиос

Фото: YouTube-канал Miss Universe Мисс Вселенная Шейннис Паласиос

Фото: YouTube-канал Miss Universe

Сперва профессиональное жюри выбрали топ-20 конкурсанток. Претендентки на победу прошлись по сцене в купальниках и лишь тело палестинки было скрыто специальным костюмом. Позже количество финалисток сокращалось, пока не осталось лишь девушки, из Австралии, Таиланда и Никарагуа.

Победительницей конкурса признали жительницу Никарагуа Шейннис Паласиос, это первый случай, когда представительницу этой страны выбрали в качестве королевы. Титул «Первой Вице-мисс Вселенная» достался конкурентке из Таиланда, а «Второй Вице-Мисс Вселенная» стала австралийка. В следующем году конкурс пройдет в Мексике.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Мисс Россия» Маргарита Голубева не смогла одержать победу на международном конкурсе. Жюри не включило ее в топ-20.

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