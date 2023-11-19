Маргарите Голубевой не удалось победить на конкурсе «Мисс Вселенная»

В Сальвадоре выбрали девушек, которые поборются за титул «Мисс Вселенная-2023». К сожалению, участнице из России Маргарите Голубевой не удалось попасть в их число, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конкурсантки из более 80 стран вновь вышли на сцену вечером 18 ноября (по местному времени), чтобы зарекомендовать себя перед жюри. Девушки прошлись в роскошных нарядах и озвучили страны, которые они представляют. Мисс Россию не включили в топ-20 для дальнейшего соревнования с другими участницами.

В последнюю группу девушек попали представительницы Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАРа, Сальвадора и Португалии. При этом от последней страны на сцену вышла транс-женщина (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или смена пола запрещены законом на территории РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что госпожа Голубева прошла в финал состязания, а сообщения в СМИ о ее неудаче оказались недостоверными. На показе национальных костюмов россиянка вышла в платье принцессы-лебедь.

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