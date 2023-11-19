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Коммерсантъ FM
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Байден: помощь Украине предотвращает участие в военных действиях США

Президент США Джо Байден заявил в статье для The Washington Post, что американская помощь Украине удерживает войска Соединенных Штатов от участия в военных действиях с Россией.

«Наша приверженность Украине сегодня — это инвестиции в нашу собственную безопасность. Она предотвращает более масштабный конфликт завтра. Мы удерживаем американские войска от участия в этой войне, поддерживая храбрых украинцев, защищающих свою свободу и родину. Мы предоставляем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, пока конфликт не распространился еще дальше»,— написал господин Байден.

Президент США заявил что его российский коллега Владимир Путин и палестинское движение «Хамас» борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию. Они, по его словам, надеются разрушить региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком.

Ранее власти США неоднократно заявляли, что американские солдаты не будут принимать участие в военных действиях между Украиной и Россией. В июле 2023 года советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что эта позиция является базовой для Вашингтона.

Эрдни Кагалтынов

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