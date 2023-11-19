Уралец Иван Штырков проиграл Владимиру Минееву в бою по правилам кикбоксинга

Боец из Екатеринбурга Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» проиграл бой по правилам профессионального кикбоксинга (K-1) Владимиру Минееву «Волжанину» на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Сочи. Для уральского бойца противостояние стало первым поражением в данном виде единоборств.

Турнир, где Иван Штырков провел поединок состоялся в концертном зале «RED Arena» на Красной Поляне в Большом Сочи. Данный бой стал главным событием турнира и закончился проигрышем екатеринбуржца единогласным решением судей со счетом 30:29, 30:27, 30:27. Противостояние прошло в тяжелом весе (93 кг) и состояло из трех раундов по три минуты, в котором «Волжанин» защитил пояс чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Спасибо, что вы здесь и смотрите, болеете, приезжаете из других регионов посмотреть на то, что мы – спортсмены умеем делать и чем живем», – сказал на ринге после боя господин Штырков.

Данный бой стал вторым для Ивана Штыркова в кикбоксинге с профессиональным рекордом — одна победа и одно поражение, а для его соперника Владимира Минеева восьмым в карьере и до сих пор без поражений. По данным пресс-службы лиги RCC, их второе противостояние планируется на номерном турнире RCC в следующем году уже по правилам MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства).

Напомним, кикбоксерский дебют «Уральского Халка» состоялся в мае на турнире RCC 15, где он одолел белорусского бойца Петра Романкевича после назначенного экстра-раунда.

Александр Стародумов

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