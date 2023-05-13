Иван Штырков выиграл дебютный бой по кикбоксингу в турнире RCC 15

Боец из Екатеринбурга Иван Штырков (Уральский Халк) одержал победу над белорусом Петром Романкевичем в главном поединке турнира RCC 15. Чтобы определить победителя понадобился экстра-раунд.

Для Ивана Штыркова это был дебют в профессиональном кикбоксинге, ранее его профилем были самбо и смешанные единоборства. Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира по кикбоксингу Петр Романкевич к этому бою имел в активе 32 победы и пять поражений. «Это противостояние одно из самых жестких для меня»,— признался господин Штырков после боя.

Ранее планировалось, что главным событием турнира RCC 15 будет бой между Иваном Штырковым и Виктором Немковым, но последний получил травму, поэтому их поединок перенесли на более поздний срок.

Турнир RCC 15 прошел на арене «Уралец» в Екатеринбурге. В рамках него состоялось 11 боев. Все билеты были раскуплены. Турнир RCC 15 завершил «Бойцовский месяц RCC»: за четыре недели состоялось сразу четыре профессиональных турнира по смешанным единоборствам, кикбоксингу, боксу и кулачным боям.

Николай Яблонский

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