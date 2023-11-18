«Нет амнистии»: антиправительственный митинг в Испании

В Мадриде сотни тысяч людей вышли 18 ноября на митинг против согласия премьера Педро Санчеса на массовую амнистию каталонских сепаратистов, осужденных за попытки добиться независимости для региона. Решение об амнистии было ключевым для недавнего переизбрания господина Санчеса на пост главы испанского правительства. Возмущенные испанцы призывают посадить «предателя в тюрьму» и утверждают, что Каталония — это Испания. Кадры с манифестации — в фотогалерее «Ъ».