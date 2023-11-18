Капитан Марвел не выстрелил

Новый фильм Marvel показал худший кассовый старт за всю историю киновселенной. Картина «Капитан Марвел 2» с Бри Ларсон в главной роли за первые выходные собрала около $46 млн в американском прокате. У «Невероятного Халка» было почти на $10 млн больше, а он сохранял лидерство в антирейтинге около 15 лет. Журналисты тем временем говорят о глобальном кризисе в Marvel. Как долго проживет некогда невероятно успешная франшиза? Тему продолжит Илья Сизов.

О том, что у студии проблемы, в СМИ говорили давно, и новый виток дискуссий запустила в начале ноября большая статья в журнале Variety. Одна из ее центральных тем — потенциальный провал сиквела «Капитана Марвел». Несколько недель пересъемок, неожиданное переключение режиссера на новый проект, когда постпродакшн еще не закончился, средние отзывы после тестовых показов — все словно бы говорило, что Marvel готовится к неудаче заранее. Подтверждает эти догадки и дата релиза, замечает аналитик издания Cinemaplex Сергей Лавров:

«Они ставят высокобюджетный фильм стоимостью $275 млн на невыгодный для всех ноябрь. Это говорит о том, что он не получился, и в Marvel не надеются на большие кассовые сборы. Они сразу сливали это кино в прокате. То есть в лучшем случае оно заработает $200 млн, может быть, $250 в мировом прокате. Но если учитывать и рекламную кампанию, которая обошлась, скорее всего, в $125-150 млн, то это первый крупнобюджетный провал компании Marvel».

Ситуация с «Капитаном Марвел» — очень яркое, но не единственное проявление кризиса. Источники Variety уверены: все началось еще во время пандемии, когда студия решила, что ее продукты должны быть на экранах постоянно, будь то фильмы в кинотеатрах или сериалы на стримингах. Из-за этого стало страдать качество, в особенности визуальных эффектов. А еще Marvel слишком увлеклась идеологией, забыв про действительно широкую аудиторию, считает глава российского офиса Comscore Роман Исаев:

«Команда Кевина Файги заигралась своей инклюзивностью с ЛГБТ-тематикой, с тем, что может быть интересно лишь узкой части аудитории, на которую Disney, в общем-то, и прицеливал все эти акценты. Но широкая аудитория это не оценила, им это не близко, причем не только в нашей стране, но и в Соединенных Штатах, где тоже огромный пласт населения совершенно негативно это все воспринимает. Попытка играть такими острыми нюансами перекосила весь поезд Marvel немножко набок».

Бесконечный поток контента привел к тому, что его стало много. И, как замечает Variety, запутанное повествование, призванное объединить вселенную воедино, сбивало с толку даже самых преданных зрителей. Ставка на то, что однотипные истории всегда будут приносить большие деньги, не сработала, заключает Сергей Лавров из Cinemaplex:

«На волне интереса комиксы собирали, конечно, кассу по $1 млрд, но золотой запас Голливуда иссяк, нужно искать оригинальные истории для зрителя. Успех биографической драмы "Оппенгеймер", которого никто не ожидал, получил почти $1 млрд. Или "Барби", собравшая почти $1,5 млрд говорит о том, что зритель не дурак. То есть обычные живые истории для людей интересны, а комиксы, которые строятся по одному принципу, уже надоели даже американскому зрителю».

Но есть ли у Marvel варианты выхода из ситуации, которая кажется тупиком? Вероятно, студия сосредоточиться на хорошо знакомых зрителям историях — в ее портфель с недавних пор вернулись «Люди Икс» и «Фантастическая четверка». А еще, по слухам, Marvel хочет вернуть звезд «Мстителей» Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон. Но даже в самой студии не уверены в этом шаге, особенно учитывая потенциальные гонорары актеров в сотни миллионов долларов.

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