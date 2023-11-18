Агентство ООН в секторе Газа получило обещанное Израилем топливо

Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) сообщило о получении партии топлива от Израиля. Однако, по данным организации, для работы ей необходимо гораздо больше топлива.

Вчера, 17 ноября, власти Израиля разрешили доставлять в сектор Газа две цистерны с топливом ежедневно. Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что это только половина того минимума, что необходим для работы гуманитарных операций ООН в анклаве.

«Этого совсем не достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу установок для опреснения воды, канализационных насосов, больниц, водяных насосов в убежищах, грузовиков с гуманитарной помощью, машин скорой помощи, пекарен и сетей связи»,— сообщается в заявлении Филиппа Лаззарини.

Без необходимого количества топлива, по словам главы БАПОР, палестинцы будут недополучать треть нужного им объема чистой питьевой воды, тогда как значительная часть Газы будет затоплена сточными водами, что увеличит риск заболеваний инфекций. По данным агентства, 70% жителей юга сектора Газа не имеют доступа к чистой воде.

Согласно условиям соглашения, в Газу разрешено поставлять 140 тыс. литров топлива каждые 48 часов, при этом 20 тыс. литров уйдут на работу генераторов для восстановления сети.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Танки скорой помощи».

Анастасия Ларина