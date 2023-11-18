На Мосбирже заявили о возвращении компаний РФ к нормальному раскрытию информации

Значительное число российских эмитентов вернулось к стандартам раскрытия информации. Об этом сообщил начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов Мосбиржи Дмитрий Таскин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам представителя Мосбиржи, интересы инвесторов защищает постановление правительства от 1 июля 2023 года об обязанности эмитента раскрывать отчетность по стандартам МСФО и РСБУ. «Это ключевое нормативное изменение, которое, по сути, возвращает тот объем и порядок раскрытия, который был до февральских событий прошлого года, при этом изъятия в раскрытии допускаются, но это касается информации по персоналиям, крупным контрагентам и так далее»,— сообщил Дмитрий Таскин на форуме «Облигации: ставка на повышение» (цитата по «Прайму»).

В 2022 году власти для защиты интересов бизнеса от санкций временно ввели послабления при раскрытии информации. Однако июльское постановление, по словам Дмитрия Таскина, разрешает эмитентам не раскрывать чувствительную информацию, но при этом фактически запрещает вообще не раскрывать информацию.

Представитель Мосбиржи полагает, что это постановление вернуло «существенное количество эмитентов в нормативное поле с точки зрения раскрытия информации». При этом Мосбиржа, по словам Дмитрия Таскина, ведет список эмитентов, нарушающих требования к раскрытию информации.

Согласно промежуточным итогам Мосбиржи, за первое полугодие 2023 года при раскрытии отчетности по МСФО и РСБУ из 535 компаний—эмитентов ценных бумаг у 338 компаний не выявили нарушений, 184 компании раскрывают информацию с изъятиями, а 13 эмитентов не опубликовали отчетность вовсе.

О раскрытии отчетности российскими банками читайте в материале «Банки лишились части льгот».

Анастасия Ларина