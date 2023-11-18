Песков: на Западе мучаются из-за того, что санкции не бьют по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе мучаются из-за того, что антироссийские санкции оказались гораздо менее эффективными, чем ожидалось изначально. Более того, по словам представителя Кремля, у России получается извлекать выгоду из западных санкций. Также господин Песков отметил, что президенту известно о возможных диверсиях против России со стороны Запада.

«Западники мучаются, потому что они видят, что санкции не бьют так, как должны бить. Плюс, как всегда, русские могут сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Есть же пословица: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше»,— рассказал господин Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Запад продолжит «поиск различных вариантов оказания давления на Россию». «Западные страны не гнушаются ничем, поэтому России нужно сохранять собранность в отношении санкций»,— пояснил он.

Дмитрий Песков также не исключил, что Запад может продолжать оказывать давление на Россию с помощью диверсий. «Путин неспроста говорит о возможных диверсиях со стороны Запада. Он обладает определенной информацией»,— добавил он.

В настоящее время Европейский союз ввел в отношении России 11 пакетов санкций. Сейчас в Брюсселе ведется обсуждение разработанного ЕС 12-го пакета антироссийских санкций, однако, по данным издания EU Observer, до согласования новых ограничений «пока еще далеко». В частности, против целого ряда пунктов нового санкционного пакета выступают венгерские власти.

Александр Кислов