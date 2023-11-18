Под Екатеринбургом неизвестные устроили поджог на железной дороге

В поселке Кедровка (Свердловская область) неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщил telegram-канал Shot.

По данным Shot, накануне машинист пригородной электрички заметила сожженный шкаф в районе станции Кедровка, в 23 км от Екатеринбурга. Оперативники, прибывшие на место, установили, что сам шкаф и оборудование внутри него полностью выгорели. На месте произошедшего былил найдены следы от обуви и крышка от пластиковой бутылки.

Инцидент не повлиял на движение поездов. Сейчас преступника ищут полицеские.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что неизвестные устроили поджог релейного шкафа в поселке Монетном (Свердловская область).

Анастасия Таначева

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