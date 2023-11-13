В поселке под Екатеринбургом неизвестные устроили поджог на железной дороге

В поселке Монетном (Свердловская область) неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка.

В администрации рассказали, что на месте работают сотрудники МВД и ФСБ. Информацию об инциденте подтвердил и глава поселения Константин Емелин.

Напомним, на прошлой неделе две пенсионерки пытались поджечь два здания. Одна из них подожгла крыльцо поликлиники в Асбесте, вторая пыталась поджечь военкомат в Каменске-Уральском.

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