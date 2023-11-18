Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первый болид Mercedes Льюиса Хэмилтона продан на Sotheby’s за рекордные $18,8 млн

Фотофакт

Болид, на котором семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл свою первую гонку в 2013 году в составе команды Mercedes, продан за $18,8 млн на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Это самая большая сумма, заплаченная публично за любую современную машину «Формулы-1» на сегодняшний день, пишет Bloomberg. Изначально Sotheby’s оценил стоимость гоночного автомобиля в $10-15 млн.

Предыдущая фотография
Болид Mercedes с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Венгрии, 2013 год

Болид Mercedes с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Венгрии, 2013 год

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Команда Mercedes празднует победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Команда Mercedes празднует победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Специалисты осматривают автомобиль Хэмилтона во время короткой остановки на Гран-при Венгрии

Специалисты осматривают автомобиль Хэмилтона во время короткой остановки на Гран-при Венгрии

Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters

Гран-при Венгрии, 2013 год

Гран-при Венгрии, 2013 год

Фото: Petr David Josek / AP

Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Льюис Хэмилтон на церемонии награждения

Льюис Хэмилтон на церемонии награждения

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Льюис Хэмилтон за рулем болида Mercedes пересекает финишную черту на Гран-при Венгрии в 2013 году

Льюис Хэмилтон за рулем болида Mercedes пересекает финишную черту на Гран-при Венгрии в 2013 году

Фото: Luca Bruno / AP

Следующая фотография
1 / 7

Болид Mercedes с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Венгрии, 2013 год

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Команда Mercedes празднует победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Специалисты осматривают автомобиль Хэмилтона во время короткой остановки на Гран-при Венгрии

Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters

Гран-при Венгрии, 2013 год

Фото: Petr David Josek / AP

Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Венгрии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Льюис Хэмилтон на церемонии награждения

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Льюис Хэмилтон за рулем болида Mercedes пересекает финишную черту на Гран-при Венгрии в 2013 году

Фото: Luca Bruno / AP

Льюис Хэмилтон выиграл на этом болиде Гран-при Венгрии в 2013 году. Как отмечает аукционный дом, это единственный автомобиль Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни Mercedes, ни руководителю команды и генеральному директору Тото Вольфу или самому Хэмилтону. Кому принадлежал болид на момент аукциона, сведений нет. Также представитель Sotheby’s отказался раскрыть, кто стал приобретателем болида.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...