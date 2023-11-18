Первый болид Mercedes Льюиса Хэмилтона продан на Sotheby’s за рекордные $18,8 млн

Болид, на котором семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл свою первую гонку в 2013 году в составе команды Mercedes, продан за $18,8 млн на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Это самая большая сумма, заплаченная публично за любую современную машину «Формулы-1» на сегодняшний день, пишет Bloomberg. Изначально Sotheby’s оценил стоимость гоночного автомобиля в $10-15 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Болид Mercedes с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Венгрии, 2013 год Фото: Laszlo Balogh / Reuters Команда Mercedes празднует победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии Фото: Bernadett Szabo / Reuters Специалисты осматривают автомобиль Хэмилтона во время короткой остановки на Гран-при Венгрии Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters Гран-при Венгрии, 2013 год Фото: Petr David Josek / AP Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Венгрии Фото: Bernadett Szabo / Reuters Льюис Хэмилтон на церемонии награждения Фото: Laszlo Balogh / Reuters Льюис Хэмилтон за рулем болида Mercedes пересекает финишную черту на Гран-при Венгрии в 2013 году Фото: Luca Bruno / AP Следующая фотография 1 / 7 Болид Mercedes с Льюисом Хэмилтоном во время гонки в Венгрии, 2013 год Фото: Laszlo Balogh / Reuters Команда Mercedes празднует победу Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии Фото: Bernadett Szabo / Reuters Специалисты осматривают автомобиль Хэмилтона во время короткой остановки на Гран-при Венгрии Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters Гран-при Венгрии, 2013 год Фото: Petr David Josek / AP Льюис Хэмилтон после победы на Гран-при Венгрии Фото: Bernadett Szabo / Reuters Льюис Хэмилтон на церемонии награждения Фото: Laszlo Balogh / Reuters Льюис Хэмилтон за рулем болида Mercedes пересекает финишную черту на Гран-при Венгрии в 2013 году Фото: Luca Bruno / AP

Льюис Хэмилтон выиграл на этом болиде Гран-при Венгрии в 2013 году. Как отмечает аукционный дом, это единственный автомобиль Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни Mercedes, ни руководителю команды и генеральному директору Тото Вольфу или самому Хэмилтону. Кому принадлежал болид на момент аукциона, сведений нет. Также представитель Sotheby’s отказался раскрыть, кто стал приобретателем болида.