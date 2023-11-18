Первый болид Mercedes Льюиса Хэмилтона продан на Sotheby’s за рекордные $18,8 млн
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Болид, на котором семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон выиграл свою первую гонку в 2013 году в составе команды Mercedes, продан за $18,8 млн на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе. Это самая большая сумма, заплаченная публично за любую современную машину «Формулы-1» на сегодняшний день, пишет Bloomberg. Изначально Sotheby’s оценил стоимость гоночного автомобиля в $10-15 млн.
Льюис Хэмилтон выиграл на этом болиде Гран-при Венгрии в 2013 году. Как отмечает аукционный дом, это единственный автомобиль Mercedes F1 современной эпохи, который не принадлежит ни Mercedes, ни руководителю команды и генеральному директору Тото Вольфу или самому Хэмилтону. Кому принадлежал болид на момент аукциона, сведений нет. Также представитель Sotheby’s отказался раскрыть, кто стал приобретателем болида.