Глава СКР потребовал доклад по жалобам о работающем рынке в Кременкуле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил информацию о работе рынка в поселке Кременкуль Сосновского района Челябинской области. Несмотря на приостановку деятельности объекта, по словам местных жителей, он по-прежнему работает, сообщает Информационный центр СК РФ.

«В телеграм-каналах сообщается о том, что в Кременкуле незаконно построенный торговый объект продолжает функционировать, несмотря на решения надзорных органов. Местные жители выражают в связи с этим обеспокоенность»,– сообщает СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность), а также о ситуации с работой рынка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под размещение фермерского рынка «Набот» в поселке Кременкуль было возбуждено в октябре. Накануне этого сообщения территорию рынка оцепили силовики. Прокурор Сосновского района направил в арбитражный суд региона иск к владельцу рынка, индивидуальному предпринимателю Ривожидину Махмадову, с требованием привлечь его к административной ответственности за строительство объекта без разрешения.