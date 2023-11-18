В Адлерском районе Сочи произошло ДТП со смертельным исходом

На объездной дороге в Адлерском районе Сочи автомобиль «Лада Приора» врезался в КамАЗ. В результате погиб водитель легковой машины, а его пассажир был госпитализирован. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации Госавтоинспекции, инцидент случился в Адлерском районе около полуночи. Обстоятельство случившегося выясняются.

Когда на место происшествия приехали сотрудники Госавтоинспекции и оставили свой автомобиль с включенными проблесковыми маячками, патрульную машину протаранил водитель BMW. Однако на этот раз никто не пострадал.

Ранее, смертельное ДТП произошло на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский», где 32-летний житель Карачаево-Черкесии, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик с прицепом. От полученных травм водитель легковушки скончался.

Андрей Пугачев

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