В Новороссийске легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом, есть погибший

В Новороссийске автомобиль ВИС столкнулся с ехавшим впереди КамАЗом с прицепом, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 18 ноября на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский».

По предварительной информации, находившийся за рулем легковушки 32-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди грузовик с прицепом. В результате столкновения мужчина погиб на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Андрей Пугачев

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