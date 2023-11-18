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Коммерсантъ FM
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В Одесской области произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области Украины произошел пожар, повреждено административное здание, сообщило оперативное командование «Юг» украинских вооруженных сил.

Как уточняют представители ВСУ, в результате атаки беспилотников был поврежден «один из объектов энергоинфраструктуры в Одесском районе».

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале отметил, что пожар на поврежденном объекте был оперативно локализован. По его данным, в результате атаки БПЛА пострадал один из сотрудников предприятия, он госпитализирован.

Этой ночью на Украине также сообщали об атаке беспилотников на Николаевскую и Черниговскую области, а также на подконтрольную Киеву часть Херсонской области. О повреждениях и пострадавших в этих регионах информации не поступало.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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