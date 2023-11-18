Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

Погода в выходные дни, 18 и 19 ноября, в Санкт-Петербурге будет зимней, но с минимальным количеством снега, сообщил руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, в Петербурге в эти дни осадков не будет, температура воздуха существенно меняться не должна. Ночью в городе ожидается от -5 до -7 градусов, днем от -2 до -4. Снег в большом количестве выпадет в городе только в середине следующей недели.

В Ленобласти осадков также не ожидается, но температура в ночные часы в некоторых районах может понижаться до -15 градусов. Ветер слабый. На севере области может выпасть снег, но в небольшом количестве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в городе объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Он действует до 12:00 19 ноября.

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