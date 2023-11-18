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Удары ВСУ по Крыму турецкий общественник назвал провокацией

Удары ВСУ по Крыму являются провокацией со стороны Украины, которая уже проиграла конфликт России, цитируют «РИА Новости» председателя Ассоциации друзей Крыма в Турции Универа Селя, посетившего во главе турецкой делегации полуостров.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как считает господин Сель, Киев идет на это, чтобы показать свою силу как внутри Украины, так и перед международной общественностью. Однако, по мнению главы турецкой делегации, подобные атаки только укрепляют единство крымчан.

Как ранее сообщали «РИА Новости», с визитом в Крым прибыла делегация общественных деятелей из Турции. Общественники побывали в Симферополе, а также приняли участие в заседании международного круглого стола в Ялте. Мероприятие было посвящено развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом.

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на Минобороны РФ, вечером 17 ноября в Черном море был уничтожен быстроходный катер «Виллард» с группой украинских десантников и семь безэкипажных катеров, следовавших по направлению в Крым.

Андрей Пугачев

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