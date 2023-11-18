Пациента НИИ им. Джанелидзе арестовали за избиение до смерти другого пациента

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для Антона Кошечкина, обвиняемого в нанесении побоев соседу по палате в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, приведших к его смерти. Мужчина пробудет под арестом два месяца — до 14 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвиняемый и защитник против ареста возражали, просили избрать домашний арест либо другую, более мягкую меру пресечения. Сообщили суду, что господин Кошечкин плохо себя чувствует, поскольку недавно перенес операцию, и нуждается в обследовании в туберкулезной больнице.

Антон Кошечкин была задержан 14 ноября. Тогда же ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 ноября между пациентами нейрохирургического отделения НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе возникла ссора, которая переросла в драку. Антон Кошечкин, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, не менее пяти раз ударил своего соседа по палате. Оба мужчины легли спать, а утром состояние одного из них ухудшилось. Врачи перевели его в реанимацию, где он скончался.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 11 ноября в отделении нейрохирургии НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе погиб пациент, в связи с чем полиция проводит проверку. Смерть наступила от последствий травм, полученных в драке с другим пациентом, который лежал с ним в одной палате. Сотрудники полиции обнаружили в больнице труп 60-летнего мужчины с проломленной грудной клеткой.

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