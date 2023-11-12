Полиция проведет проверку в НИИ им. Джанелидзе, где пациент погиб после драки

Полиция Санкт-Петербурга проверит обстоятельства конфликта в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, где в результате драки скончался пациент, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

11 ноября в 12:33 в полицию Фрунзенского района обратился врач скорой помощи, который сообщил, что в отделении нейрохирургии НИИ им. Джанелидзе погиб пациент. Смерть наступила от последствий травм, полученных в драке с другим пациентом. Сотрудники полиции обнаружили в больнице труп 60-летнего мужчины с проломленной грудной клеткой. Второго пациента доставили в отдел полиции, где обсуждается возбуждение в его отношении уголовного дела.

Как стало известно «Фонтанке», оба пациента лечили в нейрохирургическом отделении травмы головы, при этом их состояние осложнялось отравлением психотропными веществами. Ночью между ними возник конфликт, в ходе которого один из пациентов, ранее судимый, ударил другого в грудь. После этого оба мужчины легли спать. Утром врачи заметили, что состояние избитого мужчины ухудшилось, его обследовали и обнаружили перелом ребер. Затем пациента доставили в реанимацию, где он скончался.

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