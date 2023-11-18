Крым разрабатывает налоговые льготы для турбизнеса

Крымские власти планируют ввести налоговые льготы для туристического бизнеса на полуострове. Этот вопрос сейчас прорабатывается, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов «РИА Новости».

«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование»,— сказал Владимир Константинов.

Общий турпоток в Крым с начала 2023 года составил 4 млн человек, что на 20–30% ниже, чем прошлогодние показатели. В 2022 году Крым посетили 6,3 млн человек, в 2021 году на полуострове отдохнули рекордные 9,5 млн туристов.

17 ноября в Крыму завершили выплату субсидий объектам туристической сферы. На эти цели было затрачено более 2 млрд руб. Глава полуострова Сергей Аксенов пояснил, что выплаты региону необходимы для поддержки туротрасли и смежных отраслей, которые провели очередной сезон в «условиях геополитического и санкционного давления». По его словам, выплаты позволят сохранить туристический бизнес в регионе.

Александра Горошилова