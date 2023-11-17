Объектам туристической сферы Крыма выплатили более 2 млрд рублей субсидий

В Крыму завершили выплату субсидий объектам туристической сферы. На эти цели направили больше 2 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Выплаты из расчета четыре МРОТ на каждого сотрудника получили более 2,7 тыс. компаний — юрлиц и ИП. Заявки на предоставление субсидии подали предприятия санаторно-гостиничной сферы, оздоровительные детские лагеря и другие представители туристической отрасли.

Глава полуострова объяснил, что выплаты нужны для поддержки курортной и смежных отраслей, которые провели очередной сезон в «условиях геополитического и санкционного давления». По мнению господина Аксенова, субсидии дадут предпринимателям возможность сохранить сотрудников и обеспечить жизнеспособность бизнеса.

Вячеслав Рыжков

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