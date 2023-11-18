AP: суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия 2021 года

Суд американского штата Колорадо признал, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года, сообщает Associated Press (AP). Тем не менее суд постановил, что господин Трамп может продолжить участвовать в президентских выборах 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

Как отмечает AP со ссылкой на решение судебной инстанции, судья признала, что господин Трамп своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание» 2021 года. Однако в решении отдельно указано, что это обстоятельство не мешает экс-президенту США вновь баллотироваться на пост главы государства.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг заявил, что категорически не согласен с решением суда Колорадо. Он отверг причастность экс-президента к штурму Капитолия и высказал мнение о том, что сейчас представители Демократической партии США «осуществляют циничные попытки вмешаться в предстоящие выборы».

В августе текущего года Дональду Трампу предъявили федеральные обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Большое федеральное жюри предъявило ему обвинения по четырем пунктам, по двум из которых грозит до 5 лет тюрьмы, еще по двум — до 20. Бывший президент не признал свою вину.

В настоящее время Дональд Трамп является претендентом на выдвижение в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз (согласно данным опросов, он обходит своего ближайшего конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, на 47%), в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года. В общенациональных рейтингах, по данным CNN, господин Трамп сейчас опережает действующего главу государства, потенциального кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп уходит в отрыв».

Александр Кислов