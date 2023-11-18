Губернатор Богомаз: в Брянской области сбит украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении системами противовоздушной обороны (ПВО) украинского беспилотника в небе над регионом.

«Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, с помощью БПЛА вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории региона. В Министерстве обороны России подтвердили информацию об уничтожении украинского дрона в небе над Брянской областью, уточнив, что средствами ПВО был сбит беспилотник самолетного типа.

Александр Кислов