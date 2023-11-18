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Российские войска начали применять новую ударную платформу «Скальпель» на СВО

Российские военные начали применять новую ударную платформу «Скальпель» в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает конструкторское бюро (КБ) «Восток», являющееся разработчиком платформы.

Фото: КБ Восток

Фото: КБ Восток

«На данный момент в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий. Отзывы от пилотов в основном положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный»,— рассказали ТАСС в конструкторском бюро.

В КБ уточнили, что в настоящее время «Восток» запустил «мелкосерийное производство» платформы «Скальпель», в месяц выпускается «порядка 20 изделий». В будущем производство могут расширить.

Платформа «Скальпель» представляет собой барражирующий беспилотный боеприпас («дрон-камикадзе»). Аэродинамическая компоновка платформы «Скальпель» практически идентична уже получившему широкую известность и показавшему высокую эффективность поражения бронетехники, артиллерии, ЗРК и РЛС в ходе боевых действий на Украине «Ланцету» (также известен как «Изделие-52»). «Скальпель», как и «Изделие-52», имеет парное, одинакового размера X-образное оперение, но «Скальпель» больше в размерах и обладает большей грузоподъемностью, чем «Ланцет».

Александр Кислов

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