Олимпийский совет Азии оштрафован на $500 тыс. за флаг КНДР на Азиатских играх

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оштрафовало Олимпийский совет Азии (ОСА) в связи с использованием делегацией КНДР национального флага на церемонии открытия Азиатских игр. Сумма штрафа составила $500 тыс. Кроме того, Олимпийский совет Азии лишен статуса соответствия.

«Первое наказание — штраф, ОСА должен его заплатить в течение 12 месяцев, если он этого не сделает, будут введены другие санкции, в том числе представители ОСА не смогут занимать места в руководстве международных организаций»,— сказал глава WADA Витольд Банька на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Если штраф не будет уплачен в срок, то его размер увеличат вдвое.

Как рассказал господин Банька, ОСА считает, что не мог соблюдать санкции в отношении КНДР по техническим причинам, которые не были приняты во внимание. Однако в WADA отмечают, что санкции против КНДР были введены более двух лет назад и «проблема была предсказуема».

Леонид Уварчев