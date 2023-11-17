В Узбекистане разбился военный Ми-8, экипаж погиб

Минобороны Узбекистана сообщило о крушении вертолета Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне «Каттакурган». Согласно сообщению ведомства, экипаж вертолета погиб. Точное число погибших ведомство не уточнило.

По данным Минобороны, вертолет командования войск ПВО и ВВС потерпел крушение в 20:15 по местному времени (22:15 мск). «В настоящее время специальная комиссия работает над выяснением причин крушения. Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих»,— говорится в сообщении.

На сайте Минобороны РФ сообщается, что экипаж вертолета Ми-8 состоит из трех человек — командира, второго пилота и бортмеханика.

Полина Мотызлевская