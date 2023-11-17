В Нижнем Тагиле построят исправительный центр для этапированных с Ямала

В Нижнем Тагиле к 2024 году правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планирует построить исправительный центр на 400 человек за 432 млн руб. Как сообщило издание «Правда УрФО» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО, отбывать наказание в нем будут только этапированные с Ямала.

По данным издания, конкурс на выбор подрядной организации, которая займется строительством исправительного центра в Нижнем Тагиле объявило госучреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Отбывать в нем наказание будут не местные преступники, а этапированные из Ямало-Ненецкого автономного округа, так как там нет мест для заключения осужденых на трудовые работы в исправительных центрах.

«Вероятнее всего осужденые будут трудиться в цехах Уралвагонзавода. Земельный участок, на котором будет построен объект, примыкает к территории танкостроительного предприятия», — пишет издание со ссылкой на анонимный источник.

Напомним, ранее в пострадавшей от пожара Сосьве первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и представитель ФСИН презентовали проект нового лечебно-исправительного учреждения. Лимит наполнения колонии составит 300 человек, а на территории будет расположен пожарный пост.

Виталий Красиков

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