Воронежцам предложили вакансию с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц

Вакансия менеджера по лизингу стала самой высокооплачиваемой в Воронеже в ноябре. Соискателю предлагают зарабатывать до 200 тыс. руб. в месяц. Это следует из рейтинга сервиса «Работа.ру». Кандидату необходимо иметь опыт работы от двух лет, собственную клиентскую базу, быть готовым к обучению, саморазвитию и «разъездному характеру» работы.

На втором месте вакансия начальника отдела логистики, в которой соискателю предлагают от 140 тыс. руб. в месяц. В подчинении руководителя будут два логиста и парк транспорта, ему будет предоставлен соцпакет. Взаимен кандидату необходим релевантный опыт работы от пяти лет.

Третью строчку в рейтинге занимает вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 110 тыс. руб. Сотруднику нужно будет руководить бухгалтерией и контролировать подготовку отчетности, вести бухгалтерский учет, контролировать бухгалтерскую документацию, сдавать свою отчетность. Он должен иметь высшее образование, знать план счетов бухгалтерского учета, налоговое законодательство и методики расчета налогов во всех системах налогообложения.

Четвертое место аналитики отдали вакансии андеррайтера с зарплатой от 100 тыс. руб. В его обязанности будет входить анализ деловой репутации организации, проверка основных учредительных документов, финансовый анализ. Для трудоустройства нужно иметь от года опыта работы в лизинговых компаниях, навыки проверки и анализа деловой репутации и кредитной истории, обладать аналитическим складом ума, быть обучаемым.

Замыкает топ-5 вакансия машиниста КМУ, которому предлагают от 90 тыс. руб. в месяц. Ему нужно будет перевозить строительные материалы, сдавать отчетность по путевым листам, работать на кране-манипуляторе. От кандидата требуется водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы на кране-манипуляторе от трех лет.

Ранее в Воронежской области был зафиксирован рост спроса на водителей-дальнобойщиков.

Алина Морозова

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