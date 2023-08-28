Эксперты фиксируют рост спроса на дальнобойщиков в Воронежской области

В Воронежской области за год спрос на водителей большегрузов вырос в пределах 1%. При этом всего в стране с начала 2023-го на hh.ru было опубликовано более 30 тыс. вакансий для представителей этой профессий. Это на 76% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

По данным аналитиков компании, наибольшее число вакансий для водителей категории С и СЕ на данный момент сосредоточено в Московской области (7% или более 2,2 тыс.), столице (6% или чуть более 1,8 тыс.), Красноярском крае (6%), Кемеровской (4%) и Иркутской областях (4%). Регионов Черноземья в лидерах по этому показателю нет.

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. Минимальный стаж в профессии должен быть от двух-трех лет. На данный момент рыночный диапазон зарплат шоферов в целом по стране от 103,4 тыс. руб. до 172,4 тыс. руб.

Ранее рекрутеры среди самых высокооплачиваемых вакансий в Воронеже назвали в августе и предложения о работе водителем с личным грузовым транспортом (от 200 тыс. в месяц).

Владимир Зоркий

Владимир Зоркий