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Коммерсантъ FM
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Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Южноамериканской зоне

Пятый тур. Боливия—Перу 2:0 (Энри Вака, 20; Рамиро Вака, 87). Венесуэла—Эквадор 0:0. Аргентина—Уругвай 0:2 (Араухо, 41; Нуньес, 87). Колумбия—Бразилия 2:1 (Луис Диас, 75, 79 — Мартинелли, 4). Чили—Парагвай 0:0.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. Аргентина4017:212
2. Уругвай31110:510
3. Колумбия2305:39
4. Венесуэла2215:28
5. Бразилия2128:67
6. Эквадор2214:35*
7. Парагвай1221:25
8. Чили1223:65
9. Боливия1044:113
10. Перу0140:71

*Эквадор лишен трех очков за нарушение регламента в предыдущем отборочном цикле.

Команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, команда, занявшая седьмое место, сыграет в межконтинентальном play-off за выход в финальную часть ЧМ-2026.

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