Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Южноамериканской зоне
Пятый тур. Боливия—Перу 2:0 (Энри Вака, 20; Рамиро Вака, 87). Венесуэла—Эквадор 0:0. Аргентина—Уругвай 0:2 (Араухо, 41; Нуньес, 87). Колумбия—Бразилия 2:1 (Луис Диас, 75, 79 — Мартинелли, 4). Чили—Парагвай 0:0.
Турнирная таблица
*Эквадор лишен трех очков за нарушение регламента в предыдущем отборочном цикле.
Команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, команда, занявшая седьмое место, сыграет в межконтинентальном play-off за выход в финальную часть ЧМ-2026.