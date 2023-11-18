Отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Южноамериканской зоне

Пятый тур. Боливия—Перу 2:0 (Энри Вака, 20; Рамиро Вака, 87). Венесуэла—Эквадор 0:0. Аргентина—Уругвай 0:2 (Араухо, 41; Нуньес, 87). Колумбия—Бразилия 2:1 (Луис Диас, 75, 79 — Мартинелли, 4). Чили—Парагвай 0:0.

Турнирная таблица

В Н П М О 1. Аргентина 4 0 1 7:2 12 2. Уругвай 3 1 1 10:5 10 3. Колумбия 2 3 0 5:3 9 4. Венесуэла 2 2 1 5:2 8 5. Бразилия 2 1 2 8:6 7 6. Эквадор 2 2 1 4:3 5* 7. Парагвай 1 2 2 1:2 5 8. Чили 1 2 2 3:6 5 9. Боливия 1 0 4 4:11 3 10. Перу 0 1 4 0:7 1

*Эквадор лишен трех очков за нарушение регламента в предыдущем отборочном цикле.

Команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, команда, занявшая седьмое место, сыграет в межконтинентальном play-off за выход в финальную часть ЧМ-2026.