Деньги ждут потока

На строительство «наземного метро» в Екатеринбурге потребуется 193 млрд руб. Об этом на форуме «Города России» заявил руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. По оценкам сенатора Александра Высокинского, 30–40% средств должен выделить федеральный бюджет. Однако он признался, что федеральные власти пока не готовы их выделить из-за недостаточного объема транспортного потока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиропоток ЕЦПК прогнозируется на уровне 67,2 млн пассажиров в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пассажиропоток ЕЦПК прогнозируется на уровне 67,2 млн пассажиров в год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сессия, посвященная транспортному развитию Екатеринбургской городской агломерации, прошла в рамках форума «Города России». В дискуссии приняли участие начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев, руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин, член Совета федерации Александр Высокинский и другие эксперты.

В июле 2021 года концепцию строительства «наземного метро» представила СвЖД. Единое екатеринбургское центральное пассажирское кольцо (ЕЦПК) планируют построить к 2035 году. Проект предполагает создание двух маршрутов — Новокольцовского (31 км) и Юго-Западного (43 км). Они будут связывать Екатеринбург и 13 его городов-спутников, в том числе Березовский, Арамиль, Верхнюю Пышму и Среднеуральск. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на территории агломерации проживает более половины всего населения Свердловской области — 2,3 млн человек. По прогнозам экспертов, в 2035 году численность составит более 2,9 млн человек. Пассажиропоток ЕЦПК прогнозируется на уровне 67,2 млн пассажиров в год. Для строительства железной дороги власти планируют использовать механизмы государственно-частного партнерства.

Как рассказал господин Калинин, в строительство «наземного метро» в Екатеринбурге необходимо вложить 193 млрд руб. По словам господина Высокинского, 30–40% вложений должны поступить из федерального бюджета. Однако он добавил, что федеральные власти пока не готовы выделить средства из-за недостаточного объема транспортного потока. «Такую позицию точно надо менять, потому что наши предшественники в Госплане СССР мыслили на 10–15 лет вперед и не ждали потока, они его создавали. В Екатеринбурге этот поток будет создан»,— заявил сенатор.

Господин Бурцев подтвердил, что пассажиропоток растет. «Только за 10 месяцев 2023 года рост составил почти 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— отметил он. По его словам, сейчас готовится проект единого тарифа в пределах 25-километровой зоны за границами Екатеринбурга, что позволит до 30% увеличить число поездок.

Участники сессии отметили, что проблемы транспортного сообщения внутри Екатеринбургской агломерации — высокая плотность ядра населения Екатеринбурга и тот факт, что пассажирское пригородное движение сдерживается прохождением через центр агломерации основного хода Транссибирской магистрали. По их мнению, создание ЕЦПК позволит, в частности, повысить скорость перемещения в утренний час пик до 25% и разгрузить магистральные улицы города: на отдельных участках интенсивность движения может снизиться на 3,5 тыс. машин в сутки.

Анастасия Таначева