Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Самаре» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл «Самаре» из одноименного города в матче Регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 78:86 (21:21; 23:27; 18:13; 16:25). Матч прошел в Екатеринбурге на ДИВС «Уралочка» при 2,9 тыс. зрителей.

С первой четверти началась битва двух подходов к набору очков. «Самара» предпочитала трехочковые попадания с дальней дистанции, а «Уралмаш» — прониконовения в штрафную и броски из-под кольца или со средней дистанции. К концу первой половины преимущество в шесть баллов имели хозяева. Игра была равной - на каждый точный бросок Самары команда из Екатеринбурга отвечала аналогично, не считая дальних попаданий. Гости даже заработали отрыв в три очка силами капитана Александра Гудумака, который еще раз до конца четверти оформил дальний бросок. В концовке две удавшиеся атаки каждой из команд сделали счет равным (21:21).

Вторая четверть вновь началась со смазанного трехочкового хозяев. Стоило только самарцам уменьшить количество дальних бросков, как «Уралмаш» своими атаками с ближней и средней дистанции сократил разницу до двух баллов к половине четверти. После подбора в нападении Октавиус Эллис из «Уралмаша» сравнял счет — 36:36. Промахи «Самары» продолжились, а уралмашевцы набирали свои очки, набрав отрыв в четыре балла. До конца четверти БК «Уралмаш» растерял преимущество из-за трехочкового и штрафного от Джавонтэ Хокинса из самарской команды. Итоговая разница в счете - четыре очка в пользу «Самары».

С начала второй половины игры разница в 3-5 баллов сохранялась у «Самары» лишь до третьей минуты. Тогда Тайрелл Нэльсон из «Уралмаша» броском из-под кольца и штрафным заработал три очка. Команда из Екатеринбурга смогла лишь на штрафных в концовке организовать себе преимущество. Счет - 62:61.

В последней четверти «Самара» не только смогла сравнять счет, но и ушла в отрыв. Только Игорь Новиков из «Уралмаша» своим вторым трехочковым впервые за последнюю половину пошатнул позиции «Самары». За полторы минуты до конца разница команд в счете была три очка. Три фола хозяев с шестью штрафными бросками игроков из БК «Самара» увеличили разницу до восьми очков в концовке. Хозяева ничем ответить не смогли. Итоговый счет — 78:86.

Лучший снайпер встречи - Октавиус Эллис «Уралмаш» с 20 очками и 9 подборами. У «Самары» самый результативный - Джавонтэ Хокинс (17 очков).

Следующий матч баскетбольный клуб «Уралмаш» сыграет 21 ноября в Москве против команды Московской Баскетбольной Ассоциации (МБА).

Напомним, вчера баскетбольная команда «УГМК» также играла матч с «Самарой», но в рамках Фонбет Премьер-лиги по женскому баскетболу. Матч прошел в Самаре на «МТЛ Арене» и закончился со счетом 50:71 в пользу гостей.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте