БК «УГМК» разгромил «Самару» в гостях

Женский баскетбольный клуб «УГМК» победил у «Самары» из одноименного города в Фонбет Премьер-лиге России по женскому баскетболу. Встреча прошла в Самаре на «МТЛ Арене» и закончилась со счетом 50:71 (14:18; 18:17; 11:24; 7:12).

В начале первой четверти УГМК пристреливались, но после задавили Самару. Счет 0:7 в пользу лисиц. Только на шестой минуте трехочковым самарки Дарьи Курильчук хозяйки пошли в отыгрыш, после резко забросив еще два очка. Но игроки БК «УГМК» успокоились, продолжили забрасывать и сохранять небольшой отрыв. Как только гостьям удавалось увеличить преимущество, игроки «Самары» включались и вновь сокращали разницу до трех баллов. В концовке уральские баскетболистки смогли взять еще одно очко отрыва и закончили четверть со счетом 14:18.

Вторая четверть началась с трехочковых бросков каждой команды, но попала лишь Меган Уокер из «УГМК», увеличив преимущество своей команды до семи очков. У обеих команд было много брака в первой половине четверти, не смотря на быстрые выпады в атаку от лисиц. Во второй хозяйки сокращали местами разницу в очках до одного, однако им не хватало командного взаимодействия и точных передач, чтобы дожать гостей.

В третьей четверти «УГМК» впервые с первой части игры начал планомерно и без потерь наращивать отрыв, достигнув 10 очков разницы. После конца первой половины четверти парой бросков в два очка лисицы ушли в отрыв на 14 баллов и пересекли отметку в 50 набранных очков в матче. К третьей минуте благодаря дальнему броску Александрии Бентли из уральской команды разница увеличилась до 17 очков. В последние минуты расстановка сил в игре не поменялась и счет после третьей четверти составил 43:59.

Четвертая четверть стартовала нерезультативно, ведь за первые пару минут был заброшен лишь двухочковый БК «УГМК». Первый трехочковый забросила форвард Анна Зайцева из «Самары», преодолев высокое сопротивление и броском в прыжке отыграв хозяйкам три балла. В концовке «УГМК» поднажал и серией удачных атак увеличил отрыв до 21 балла. Матч завершился победой гостей — 50:71.

Лучший снайпер встречи Тина Крайишник (16 очков), за ней следом Меган Уокер (15 очков) из команды «УГМК». В составе «Самары» самой результативной стала Юлия Полуянова (14 очков).

Следующий матч женский баскетбольный клуб «УГМК» проведет 20 ноября против «Надежды» из Оренбурга. Матч пройдет в Екатеринбурге на ДИВС «Уралочка».

Напомним, 3 ноября БК «УГМК» разгромил в Верхней Пышме «Спарту энд К» из Видного (Московская область) по ходу Фонбет Премьер-Лиги по женскому баскетболу сезона 2023/24 со счетом 77:48.

Александр Стародумов

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